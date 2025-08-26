Ny vändning kring Törnqvist: ”Verkar inte bli Italien”

Nyligen uppgavs Como vara på väg att vinna racet om Noel Törnqvist.

Så är inte fallet enligt sportchef Hasse Larsson.

– Vi och Brest är överens, säger han till BLT.

Turerna kring Mjällby AIF:s succémålvakt Noel Törnqvist har varit många.

Först hette det att en övergång till Stade de Brest var klar, men nyligen har Como kommit in i bilden, men där såg också problem ut att finnas till en början.

Mjällbys krav för en affär har varit att man får låna tillbaka målvakten och enligt FD:s uppgifter så var italienarna till en början inte beredda att gå med på det, men där har det också blivit ändring.

Expressen uppgav nämligen i helgen att Como gått med på Maifs krav och att en flytt dit således var troligast, även om Stade de Brest fortfarande finns med i bilden.

Nu kommer nästa vändning – Hasse Larsson bekräftar nämligen att man är överens med Brest och inte med Como.

– Vi och Brest är överens. Det som saknas är att Noel inte har kommit överens med klubben. Så det verkar inte bli Italien för honom, säger Larsson till BLT.

Med andra ord ser det alltså ut att bli en flytt till Frankrike för succémålvakten, ifall det inte blir en ytterligare vändning.