Officiellt: Kabuye lämnar Mjällby – presenterad av Kups

Calvin Kabuye har gjort sitt i Mjällby AIF.

Detta då anfallaren har brutit sitt avtal med Bleking-klubben och skrivit på för finska Kups.

– Jag vill tacka Calvin för hans tid hos oss, säger sportchef Hasse Larsson.

Foto: Bildbyrån

Efter ett drygt år i Mjällby AIF, som även bestod av ett lån till Varbergs Bois i superettan, har Calvin Kabuye gjort sitt hos de regerande svenska mästarna.

Detta då Blekinge-klubben meddelar att de och Kabuye har kommit överens om att bryta spelarens avtal i förtid. Nu väntar istället spel hos de finska mästarna Kups, där han även har provspelat under den senaste tiden.

– Jag vill tacka Calvin för hans tid hos oss och önskar honom stort lycka till i den fortsatta karriären, säger sportchef Hasse Larsson i ett uttalande.

Med totalt fyra matcher i Mjällby-tröjan säger Kabuye själv följande till sin nya klubb:

– Jag är verkligen glad över flytten till KuPS och jag ser fram emot vad vi kan uppnå tillsammans. Det här kändes som rätt lösning just nu – KuPS ville ha mig och jag ville ha KuPS, så det passade perfekt.

Hos de finska mästarna har Calvin Kabuye skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över två år, med option på ytterligare ett år.



