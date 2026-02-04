Officiellt: Kanté presenterad av Fenerbahce
Affären gick i hamn till slut.
N’Golo Kanté har skrivit på för turkiska Fenerbahce.
N’Golo Kantés övergång till Fenerbahce såg ut att gå i stöpet. Den turkiska klubben kritiserade Al-Ittihad för att ha strulat med Kantés papper gällande övergången.
Det stod senare klart att fransmannen bryter med Al-Ittihad och nu har han presenterats av Fenerbahce.
Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz.
Fenerbahçemize hoş geldin N’Golo Kante. pic.twitter.com/Yd8t0lldUd
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026
Enligt flera medier sträcker sig kontraket till sommaren 2028.
