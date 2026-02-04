Officiellt: Kanté presenterad av Fenerbahce

Affären gick i hamn till slut.

N’Golo Kanté har skrivit på för turkiska Fenerbahce.

Foto: Alamy

N’Golo Kantés övergång till Fenerbahce såg ut att gå i stöpet. Den turkiska klubben kritiserade Al-Ittihad för att ha strulat med Kantés papper gällande övergången.

Det stod senare klart att fransmannen bryter med Al-Ittihad och nu har han presenterats av Fenerbahce.

Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N’Golo Kante. pic.twitter.com/Yd8t0lldUd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026

Enligt flera medier sträcker sig kontraket till sommaren 2028.