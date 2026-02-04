Prenumerera

Foto: Alamy

Officiellt: Kanté presenterad av Fenerbahce

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Affären gick i hamn till slut.
N’Golo Kanté har skrivit på för turkiska Fenerbahce.

Foto: Alamy

N’Golo Kantés övergång till Fenerbahce såg ut att gå i stöpet. Den turkiska klubben kritiserade Al-Ittihad för att ha strulat med Kantés papper gällande övergången.

Det stod senare klart att fransmannen bryter med Al-Ittihad och nu har han presenterats av Fenerbahce.

Enligt flera medier sträcker sig kontraket till sommaren 2028.

