Han har ryktats vara på väg bort från Manchester United.

Nu står det klart att så blir fallet.

Under torsdagen står det klart att André Onana lånas ut till turkiska Trabzonspor.

Foto: Bildbyrån

André Onana, 29, har ryktats bort från Manchester United under en längre tid. Detta då hans prestationer i United-tröjan minst sagt har varit varierande.

Kameruniern, som anslöt från Inter sommaren 2023, har vaktat United-buren vid 102 tillfällen och hållit nollan i 24 av dessa. Trots stundtals ifrågasatta insatser har Onana själv inte varit sugen på att lämna redan i sommar.

Tidigare denna vecka rapporterade The Athletic att burväktaren var på väg bort från England. Detta för ett lån med köpoption – till turkiska Trabzonspor.

Under torsdagen står det klart att målvakten lånas ut till den turkiska klubben – över den nyss påbörjade säsongen.

Vidare sägs Trabzonspor täcka hela Onanas lön, enligt BBC:s Simon Stone.

André Onanas kontrakt med Manchester United sträcker sig fram till sommaren 2028.





