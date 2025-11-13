Officiellt: Wolfsburg sparkar Schindzielorz 

Utrensningen i VfL Wolfsburg fortsätter.

Efter att tränaren Paul Simonis fått lämna sitt uppdrag meddelar klubben nu att även sportchefen Sebastian Schindzielorz får sparken.



Det stormar i tyska Wolfsburg. Klubben har haft en tung period i Bundesliga – och nu fortsätter förändringarna i ledningen.

Efter att huvudtränaren Paul Simonis nyligen fått lämna sitt uppdrag bekräftar klubben att även sportchefen Sebastian Schindzielorz får gå.

– Sebastian har alltid visat fullt engagemang för VfL Wolfsburg – lojal, dedikerad och mycket kompetent. Men med tanke på den rådande sportsliga situationen har vi beslutat att vi behöver ny input, säger fotbollschefen Peter ”PC” Christiansen i ett uttalande på klubbens hemsida.

Även Christiansen själv uppges vara under press, enligt tyska medier.

I Wolfsburg spelar svenske landslagsmittfältaren Mattias Svanberg, som till Fotbollskanalen kommenterat turbulensen tidigare:

– Det är tufft just nu, det måste jag säga, sa Svanberg.