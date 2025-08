Uppgifter: Heung-min Son närmar sig LAFC

Han har annonserat att han önskar att lämna Tottenham Hotspur.

Nu ser Heung-min Son ut att närma sig Los Angeles FC.

Det skriver journalisterna Ben Jacobs och Tom Bogert.

Det var på en presskonferens under lördagen som Heung-min Son annonserade att han önskar att lämna Tottenham Hotspur efter tio år.

Nu ser mycket ut att tyda på att karriären fortsätta i USA, och MLS.

Detta då journalisterna Ben Jacobs och Tom Bogert skriver att Los Angeles FC är i långt gångna samtal med sydkoreanen om en affär som är värd omkring 20 miljoner dollar, eller 193 miljoner kronor.

Vidare sägs Tottenham hoppas att få in 27 miljoner dollar, för sin stjärna.

Heung-min Son sägs även ha nobbat ett erbjudande från Saudiarabien då han vill spela och leva i Los Angeles.

🚨🇰🇷 BREAKING: LAFC & Tottenham in advanced talks over potential fee in ballpark of $20m (£15m) for Son Heung-Min, per sources

– Personal terms close to being finalized

– Spurs asked for £30m when Saudi asked

– Deal could conclude quickly

w/ @JacobsBenhttps://t.co/ocTQxyvyLk

— Tom Bogert (@tombogert) August 2, 2025