Sadiku: ”I så fall är det för att jag vill ge tillbaka”

Loret Sadiku är klubblös och tränar just nu med Helsingborgs IF.

Huruvida det kan komma att bli en comeback återstår att se.

– I så fall är det för att jag vill ge tillbaka och hjälpa klubben, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Foto: Bildbyrån

Tidigare under dagen meddelade Helsingborgs IF att Loret Sadiku tränar med klubben.

Han kommer även att göra det resten av säsongen.

– Snällt av dem. Kroppen känns bra och fortsätter den göra det vill jag spela ett par år till på den här nivån. Jag är jättenöjd över att vara här och få bygga upp mig, säger han till Helsingborgs Dagblad.

– Det känns som hemma här, och i så fall är det för att jag vill ge tillbaka och hjälpa klubben, säger han.

Mittfältaren kan inte skriva på för klubben nu i och med att det svenska transferfönstret är stängt, hade det varit möjligt hade han dock gjort det.

– Tyvärr går ju inte det, annars hade jag gjort det.

Sadiku representerade Helsingborg mellan 2012 och 2014.