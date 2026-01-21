Silly Season-onsdag: Storklubben vill ha Maifs guldhjälte

Elias Barsoum ryktas ersätta Amin Boudri, Malmö FF nobbar stort bud och storklubben jagar Elliot Stroud.

Här är tisdagens största Silly Season-rubriker.

Foto: Bildbyrån

Elliot Stroud var en av Mjällbys största guldhjältar i fjol. Enligt FotbollDirekts uppgifter är den tjeckiska storklubben Sparta Prag intresserad av ytterspringaren. Även en MLS-klubb visar intresse. Mjällby hoppas på en affär värd omkring 35 miljoner kronor.

Amin Boudri säljs till MLS-klubben LAFC enligt samstämmiga uppgifter. Enligt Expressen vill Gais värva Elias Barsoum från Degerfors som ersättare. En första kontakt mellan klubbana om en potentiell övergång ska redan vara tagen.

Malmö FF har nobbat ett bud på målvaktstalangen Melker Ellborg, enligt Expressen. Det ska röra sig om ett första bud från den tyska Bundesliga-klubben Hamburger SV värt motsvarande 32 miljoner kronor. MFF ska i stället vilja ha 53 miljoner kronor för en övergång.

21-åriga Nassef Chourak har uppgets vara på väg till Kalmar FF. Enligt FotbollDirekts uppgifter genomgång Ajax Jong-kaptenen läkarundersökningen under tisdagen och kommer att krita på för den nyblivna allsvenska klubben.

Arsenal lånar ut Ethan Nwaneri enligt transfergurun Fabrizio Romano. Londonklubben ska vara överens med franska Marseille om ett lån som sträcker sig fram till sommaren. Lånet sägs kosta omkring motsvarande 42 miljoner kronor och det ska inte finnas en utköpsklausul i avtalet.

🚨💙🤍 Ethan Nwaneri to Olympique Marseille, here we go! Deal in place on loan until June.



OM to cover salary + loan fee around €4m based on appearances.



De Zerbi spoke with Mikel Arteta about plans for Nwaneri, #AFC suggested OM as best option.



NO buy clause. Back in June. pic.twitter.com/dVwBxWsmqh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026

Nils Zätterström har inte fått något förtroende i Sheffield United och den förre Malmö FF-talangen är nu på väg mot ett nytt klubbyte. Sheffield uppges vara i långt gångna samtal med Genoa om ett lån med köpoption. Detta enligt Fabrizio Romano.