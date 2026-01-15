Silly Season-torsdag: Ny klubb utmanar om Boudri

Amin Boudri jagas av fransk klubb, Como vill värva Adrian Lahdo och Djurgården närmar sig Priske-ersättare.

Här är de hetaste Silly Season-rubrikerna från onsdagen.

Foto: Bildbyrån

Amin Boudri har kopplats ihop med en flytt till MLS-klubben LAFC, men enligt GP är alla detaljer inte klara ännu. I stället har en icke namngiven fransk Ligue 1-klubb tagit upp kampen om att värva stjärnan från Gais. Det ska dock fortsatt vara LAFC som ligger bäst till.

Adrian Lahdo kan vara på väg att lämna Hammarby. Enligt transfergurun Fabrizio Romano ska den italienska Serie A-klubben Como vara intresserat av att värva 18-åringen och uppges ha tagit en första kontakt med ”Bajen”.

🚨🇸🇪 EXCL: Como make initial approach to sign Hammarby 18 year old talent Adrian Lahdo.



Talks ongoing for talented midfielder with many clubs keen on him. pic.twitter.com/flq69LC6FC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2026

Williot Swedberg kan vara på väg till Atalanta, enligt FotbollDirekts uppgifter. Bergamo-klubben är en av två Serie A-klubbar som visar konkret intresse för svensken. Celta de Vigo kräver motsvarande 130 miljoner kronor för en övergång.

Svenske Evelyn Ijeh kan komma att lämna Milan i vinter, rapporterar journalisten Miriana Cardinale. Enligt uppgifterna finns det intresserade klubbar i både amerikanska högstaligan NWSL och i den spanska ligan Liga F.

🔥 ESCL. Evelyn #Ijeh potrebbe lasciare il #Milan in questa sessione di calciomercato. Sirene dalla #NWSL e dalla Spagna, parti al lavoro pic.twitter.com/9J7OhpxKd6 — Miriana Cardinale (@MirianaCardin) January 14, 2026

Djurgården är nära en ersättare till August Priske, som väntas lämna klubben i vinter. Enligt nederländska uppgifter är Kristian Lien nära att ansluta till Dif från Groningen. Klubbarna ska vara så gott som överens om en övergång, enligt RTV Noord.

Donyell Malen är så gott som klar för en flytt till Roma enligt samstämmiga uppgifter. Sent på ondagskvällen publicerades ett klipp där Aston Villa-anfallaren landade på Roms flygplats för att krita på för sin nya klubb.

🚨✈️ Donyell Malen has just landed in Roma to sign in as new AS Roma player from Aston Villa.@gabspalletta 🎥 pic.twitter.com/Q8sj5PT1uc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2026

Anders Trondsen spenderade hösten på lån i Sarpsborg. Enligt GP kan den norska vänsterbacken nu lämna IFK Göteborg permanent. Sarpsborg ska, enligt lokaltidningen, arbeta på en permanent transfer för Trondsen. ”Blåvitt” sägs dessutom vara beredda att släppa honom gratis.