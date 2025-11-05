Simon Gefvert: ”Jag vet det har funnits intresse”

Han har nyss tagit steget upp till allsvenskan med Västerås SK.

Nu sägs IFK Göteborg rycka i 28-åringen.

– Min rådgivare har koll på de där bitarna, men jag vet det har funnits intresse, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Enligt Expressen vill IFK Göteborg och Örgryte IS värva Västerås SK-yttern Simon Gefvert, som har utgående kontrakt med klubben.

Detta kort efter att 28-åringen åter tagit steget upp till allsvenskan med VSK.

Nu bemöter spelaren själv det påstådda intresset från de framtida konkurrenterna.

– Jag har först och främst fokuserat på att vi ska ta det här i land och gå upp. Nu när det är klart har jag även sagt till lokalmedia att man får fira och njuta och sedan får man se var det landar. Min rådgivare har koll på de där bitarna, men jag vet det har funnits intresse från klubbar i Sverige. Inte mer än så, säger han till Fotbollskanalen.

Vidare berättar Gefvert att han inte vet om IFK Göteborg har lagt ett bud.

– Jag har inte hunnit prata med honom (rådgivaren), men jag har inte fått något. Det finns inte så mycket att säga om det. Han (rådgivaren) har sagt att det har funnits intresse från olika klubbar, men det är ovisst nu. Jag har knappt hunnit landa i att vi har gått upp. Det är saker man får rodda med framöver.

Det ska dock inte vara uteslutet med en framtid i Västerås SK för yttern.

– Jag har inte stängt dörren för det. Jag har varit här länge och trivs väldigt bra med tränarna och i staden. Jag har fått vara med på en väldigt cool resa med Västerås, då det är en annan klubb i dag än när jag kom 2021. Det är en stor grej som man inte tar för givet på något sätt, avslutar Gefvert.

