Slot bekräftar: Liverpool värvar Leoni

Liverpool uppges köpa loss Giovanni Leoni.

Nu bekräftar klubbens tränare Arne Slot att dealen är på plats.

– Klubbarna har kommit överens om en affär, säger Slot enligt BBC.

Liverpool har tidigare uppgetts vilja köpa loss Giovanni Leoni från Parma. Transferexperten Fabrizio Romano skrev under onsdagen att affären var helt klar. Prislappen på den 18-årige mittbacken uppges ligga på 35 miljoner euro (ungefär 390 miljoner kronor).

Nu bekräftar Liverpools tränare Arne Slot att Leoni-affären är klar.

– Klubbarna har kommit överens om en affär, men han har inte skrivit på för oss än. När han har skrivit på kan jag gå in på det mer i detalj, säger Slot udner en pressträff enligt BBC.

Giovanni Leoni står hittills noterad för 17 framträdanden för Parma.