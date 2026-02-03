Sterling erbjuden till oväntad klubb: ”Inte seriöst”
Raheem Sterling har lämnat Chelsea.
En klubb som engelsmannen hade kunnat hamna i var Union Berlin.
– Ibland tror man inte sina ögon, säger den tyske klubbtoppen Horst Heldt.
Raheem Sterling har lämnat Chelsea efter att ha spenderat 3,5 år i klubben. Nu står den förre engelske landslagsmannen utan en ny klubbadress.
Enligt den tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg hade Sterling kunnat hamna i en oväntad klubb. Plettenberg uppger att 31-åringen erbjöds till Union Berlin i Bundesliga. Klubbens sportchef Horst Heldt trodde inte att det var sant.
– Ibland tror man inte sina ögon. I det här fallet verkade det inte riktigt seriöst. Vi gick inte vidare med det, säger Heldt enligt Sky.
Sterling har efter sin Chelsea-exit kopplats ihop med klubbar som Napoli, Juventus, Burnley och Tottenham följer honom.
