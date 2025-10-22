Uppgifter: Bayern vill förlänga – svaret: ”Ingen utköpsklausul”

Michael Olise, 23, jagas.

Enligt Sky Sports vill Bayern München förlänga med stjärnan.

Samtidigt avslöjar sportchefen Max Eberl att Olise inte har utköpsklausul.

Michael Olise gör storsuccé i tyska Bayern München. Den franska stjärnan har mäktat med nio mål och åtta assist på 16 matcher under säsongsinledningen och jagas av andra europeiska storklubbar.

Tidigare har Liverpool uppgets vara intresserat av 23-åringen, och även klubbar som Real Madrid, Manchester City och Paris Saint-Germain har rapporterats vara ute efter Olise, som sitter på ett kontrakt över 2029 med Bayern München.

I en intervju med 11 Freunde bekräftar den tyska klubbens sportchef, Max Eberl, att Michael Olise inte har en utköpsklausul i avtalet med Bundesliga-giganten.

– Michaels kontrakt löper till sommaren 2029 och det finns ingen utköpsklausul, säger sportchefen.

Bayern har därmed inte bråttom att förlänga kontraktet med fransmannen, men enligt Sky Sports-reportern Florian Plettenberg vill klubben nå en överenskommelse om en avtalsförläning som sträcker sig längre än det nuvarande kontraktet till 2029.