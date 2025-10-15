Uppgifter: Besara får ny roll i Bajen – efter spelarkarriären

Nahir Besara ser ut att förlänga med Hammarby.

Efter spelarkarriären är över kommer han ta plats i klubbens sportsliga ledning.

Detta enligt Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Nahir Besara sitter på ett utgående kontrakt med Hammarby. Stjärnans kontrakt med klubben löper ut efter 2025 och ännu har inget nytt kontrakt presenterats.

Redan förra veckan kunde FotbollDirekt rapportera att en lösning var på gång, och enligt Aftonbladet har parterna nu kommit överens om en förlängning som gäller två år.

Samtidigt skriver tidningen att Besara kommer att få en ny roll i Bajen efter hans spelarkarriär. 34-åringen ser ut att få en plats i den sportsliga ledningen i samband med att han lägger fotbollsskorna på hyllan. Hans uppgift ska, enligt Aftonbladet, vara att gå bredvid och stötta nuvarande sportchef Mikael Hjelmberg.

Nahir Besara står noterad för 16 mål och fem assist på 26 matcher den här säsongen i allsvenskan.

