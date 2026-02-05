Uppgifter: Casemiro aktuell för USA-flytt i sommar

Casemiro lämnar Manchester United efter säsongen.

Då kan det bli en flytt till USA för brasilianaren.

LA Galaxy uppges vilja värva honom.

Foto: Bildbyrån

Casemiro gör sina sista månader som Manchester United-spelare.

Efter den här säsongen kommer mittfältaren att lämna den engelska storklubben, detta i samband med att hans kontrakt löper ut.

Vad som väntar Casemiro härnäst återstår att se, men nu kommer uppgifter om att det kan komma att bli en flytt till USA i sommar för mittfältaren.

Daily Mail rapporterar nämligen att Los Angeles Galaxy visar intresse för att värva mittfältaren.

Enligt uppgifterna så ser klubben över möjligheterna att plocka in brassen som en så kallad “designated player”.