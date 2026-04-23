Uppgifter: Chelsea intresserade av Iraola

Chelsea har sparkat Liam Rosenior.

Nu är de på jakt efter en ny tränare och det kan bli Andoni Iraola, det uppger RMC Sport.

Foto: Bildbyrån

För ungefär en vecka sedan meddelade Bournemouth tillsammans med Andoni Iraola att de kommer gå skilda vägar efter säsongen.

Efter att Chelsea valde att sparka Liam Rosenior under onsdagen uppger nu RMC Sport att klubben redan har tagit en första kontakt med den spanske tränaren.

Samtidigt sägs Iraola vara ute efter ett mer stabilt projekt och uppges dessutom prioritera en flytt tillbaka till Spanien. Enligt BBC är även Marco Silva, som i dagsläget tränar Fulham, ett aktuellt alternativ.

Chelseas nuvarande struktur och återkommande förändringar inom klubben lyfts som faktorer som gör potentiella tränare tveksamma.