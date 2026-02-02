Uppgifter: Elfsborg släpper inte Zeneli till Saudiarabien
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Arber Zeneli uppgavs vara aktuell för en flytt till Al-Taawon i Saudi Pro League.
Nu är han det inte längre.
Enligt Expressen vill inte Elfsborg släppa 30-åringen.
Arber Zeneli har tillhört Elfsborg sedan mars 2024 då han vände hem efter spel i flera utländska klubbar.
För bara några dagar sedan såg det dock ut att kunna bli en ny flytt för Zeneli, då han uppgavs ha fått ett erbjudande från saudiska Al-Taawon. Vidare sades 30-åringen själv vara öppen för en flytt samtidigt som Elfsborg skulle ha fått ett bud från den saudiska klubben.
Nu kommer en uppdatering i processen. Enligt Expressen har den potentiella övergången gått i stöpet. Detta då Borås-klubben inte vill sälja yttern just nu.
Då transferfönstret i Saudiarabien stänger under måndagskvällen kommer en övergång alltså inte att bli av i dag.
Arber Zenelis kontrakt med IF Elfsborg sträcker sig över 2027.
Den här artikeln handlar om: