Uppgifter: Elfsborg släpper inte Zeneli till Saudiarabien

Arber Zeneli uppgavs vara aktuell för en flytt till Al-Taawon i Saudi Pro League.

Nu är han det inte längre.

Enligt Expressen vill inte Elfsborg släppa 30-åringen.

Foto: Bildbyrån

Arber Zeneli har tillhört Elfsborg sedan mars 2024 då han vände hem efter spel i flera utländska klubbar.

För bara några dagar sedan såg det dock ut att kunna bli en ny flytt för Zeneli, då han uppgavs ha fått ett erbjudande från saudiska Al-Taawon. Vidare sades 30-åringen själv vara öppen för en flytt samtidigt som Elfsborg skulle ha fått ett bud från den saudiska klubben.

Nu kommer en uppdatering i processen. Enligt Expressen har den potentiella övergången gått i stöpet. Detta då Borås-klubben inte vill sälja yttern just nu.

Då transferfönstret i Saudiarabien stänger under måndagskvällen kommer en övergång alltså inte att bli av i dag.

Arber Zenelis kontrakt med IF Elfsborg sträcker sig över 2027.

