Uppgifter: Emil Holm aktuell för flytt till Premier League

Emil Holms prestationer i Bologna har gett eko ute i Europa.

Nu sägs Premier League-klubben Everton överväga en värvning av svensken.

Det uppger transferexperten Gianluca Di Marzio.

Foto: Alamy

Tidigare under fredagen gjorde uppgifter från FC Inter News gällande att Serie A-ledande Inter har ställt en förfrågan till Bologna angående svenske Emil Holm.

Då sades storklubben ha undersökt läget med såväl Bologna som med svenskens representanter, däremot sades några samtal om en värvning inte ha inletts.

Nu kommer ytterligare rapporter om den svenske landslagsmannen. Det är transferexperten Gianluca Di Marzio som skriver att Premier League-klubben Everton överväger en värvning av 25-åringen samt Brooke Norton-Cuffy från Genoa.

Exakt hur stort intresset är framgår inte av uppgifterna men klart är att det råder ett stort uppståndelse kring den förre Blåvitt-spelaren i de europeiska toppligorna.

Emil Holm som har kontrakt med Bologna över sommaren 2028 och står den här säsongen noterad för nio framträdanden i Serie A.





