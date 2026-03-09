Uppgifter: FC Barcelona vill värva från Manchester City

Nathan Aké kan komma att flytta till Spanien.

FC Barcelona uppges återigen visa intresse för mittbacken.

Sportchef Deco uppges trycka på för en värvning.

Foto: Bildbyrån

Nathan Akés framtid i Manchester City är osäker.

Redan i vintras ryktades det om intresse från den spanska storklubben FC Barcelona och den katalanska storklubben ser inte ut att ha gett upp hoppet om nederländaren.

Enligt Catalunya Ràdio så ska storklubben fortsatt vara intresserade av sportchef Deco uppges trycka på för en värvning av mittbacken.

31-åringen står noterad för 14 matcher i Premier League den här säsongen.