Uppgifter: Förre AIK-tränaren kan ersätta Hiljemark

Oscar Hiljemark har lämnat IF Elfsborg för Pisa.

Han uppges kunna ersättas av Bartosz Grzelak.

47-åringen uppges vara ett av namnen som Boråsklubben överväger.

Foto: Bildbyrån

Oscar Hiljemark har lämnat IF Elfsborg för Serie A-klubben Pisa, det stod klart tidigare under tisdagen.

Boråsklubben är således på jakt efter en ny tränare och den förre AIK-tränaren Bartosz Grzelak uppges vara ett namn som övervägs.

Grzelak uppges finnas med på Elfsborgs lista över tänkbara kandidater enligt Sportbladet.

Han uppges vara en av tre huvudkandidater för Boråsklubben.

47-åringen står för tillfället utan uppdrag, detta efter att ha lämnat ungerska Újpest FC i maj förra året.

Tidigare i vinter hade FotbollDirekt uppgifter om att Grzelak var nära att ta över Molde, men den norska storklubben valde att gå för Sindre Tjelmeland som tar över till sommaren.