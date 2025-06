Uppgifter: Georgson ansluter till Tottenham

Thomas Frank har uppgetts klar för Tottenham.

Nu kan svenske Andreas Georgson göra honom följe.

Det rapporterar Sky Sports.

I Tottenham ser det ut att bli Thomas Frank som axlar huvudtränare-uppdraget efter att Ange Postecoglou fått sparken.

Nu uppges det även bli en svensk i ledarstaben.

Enligt Sky Sports ska Andreas Georgson ansluta till klubben. Georgson jobbade tillsammans med frank i Brentford för fem år sedan, där svensken hade ansvar för fasta situationer. I Tottenham kommer han att tilldelas samma uppdrag.

