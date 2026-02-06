Uppgifter: Gül aktuell för flytt – kan gynna Bajen

Deniz Gül inbringade stora pengar till Hammarby häromåret.

Nu kan Hammarby vara på väg att tjäna ytterligare på anfallaren.

Detta då en flytt till Galatasaray kan vara på gång.

Hammarby sålde Deniz Gül till den Porto sommaren 2024 för omkring 51 miljoner kronor.

Nu kan Hammarby komma att tjäna ännu mer pengar på anfallaren.

Turkiska Fotmac rapporterar att det kan bli en flytt till Galatasaray för anfallaren och enligt uppgifterna ska Portos nya prislapp ligga på 7,5 miljoner euro, det vill säga 80 miljoner kronor.

I och med att Hammarby har en vidareförsäljningskausul på 12,5 procent enligt tidigare uppgifter så kan nu nya miljoner vara på ingång för Bajen.

För att det ska bli en affär krävs det dock att klubbarna löser allt denna fredag, detta då det turkiska transferfönstret stänger i dag.

Under hösten ifjol kunde FotbollDirekt rapportera om att Bajen redan då var på väg att få ytterligare avkastning för Gül.