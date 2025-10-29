Prenumerera

Foto: Alamy

Uppgifter: Han är Juventus nya tränare

Fredrik de Ron
Igor Tudor har fått sparken.
Nu rapporterar Fabrizio Romano att Luciano Spalletti blir ny Juventus-tränare.
Enligt transfergurun ska en muntlig överenskommelse finnas fram till sommaren 2026.

Luciano Spalletti, förbundskapten för Italiens landslag, före gruppspelsmatchen i FIFA 2026-kvalet mellan Italiens landslag och Moldaviens landslag på Mapei Stadium.
Foto: Alamy

Den italienska storklubben Juventus har fått en mardrömsstart på säsongen, och efter åtta omgångar av Serie A fick huvudtränaren Igor Tudor lämna sin post i måndags.

Huvudspåret som ny tränaren har tidigare uppgets vara Luciano Spalletti, 66. Nu ser en deal med den tidigare italienska förbundskaptenen ut att vara i mål.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano är Juventus muntligt överens med 66-åringen om jobbet. Spalletti har tackat ja till att bli ny ”Juve”-coach och överenskommelsen gäller fram till sommaren 2026, med en option till förlängning om Juventus når en Champions League-plats denna säsong.

Enligt italienska Sky Sports kan tränaren presenteras av Juventus redan under torsdagen.

Juventus ligger på åttondeplats i Serie A efter åtta omgångar.

