Igor Tudor har fått sparken.

Nu rapporterar Fabrizio Romano att Luciano Spalletti blir ny Juventus-tränare.

Enligt transfergurun ska en muntlig överenskommelse finnas fram till sommaren 2026.

Foto: Alamy

Den italienska storklubben Juventus har fått en mardrömsstart på säsongen, och efter åtta omgångar av Serie A fick huvudtränaren Igor Tudor lämna sin post i måndags.

Huvudspåret som ny tränaren har tidigare uppgets vara Luciano Spalletti, 66. Nu ser en deal med den tidigare italienska förbundskaptenen ut att vara i mål.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano är Juventus muntligt överens med 66-åringen om jobbet. Spalletti har tackat ja till att bli ny ”Juve”-coach och överenskommelsen gäller fram till sommaren 2026, med en option till förlängning om Juventus når en Champions League-plats denna säsong.

🚨🤍🖤 Luciano Spalletti has agreed to become new Juventus manager, deal in place.



Verbal agreement until June 2026 plus option to extend based on Champions League spot to reach this season.



Formal steps/contracts being checked by lawyers before signing all documents. ✍🏼 pic.twitter.com/qfQ4txlVxz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2025

Enligt italienska Sky Sports kan tränaren presenteras av Juventus redan under torsdagen.

Juventus ligger på åttondeplats i Serie A efter åtta omgångar.