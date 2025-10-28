Uppgifter: Juventus kan presentera Spalletti på torsdag

Igor Tudor har fått sparken – och Luciano Spalletti ryktas ersätta honom.

Nu gör uppgifter från italienska Sky gällande att Juventus kan presentera den förre förbundskaptenen på torsdag.

Foto: Bildbyrån

Juventus säsongsstart har inte varit den bästa — då man placerar sig på en åttondeplats i Serie A efter åtta omgångar.

Under gårdagen fick även huvudtränaren Igor Tudor sparken från ”Den gamla damen” och den italienska giganten är nu på jakt efter en ersättare.

Ett av namnen som har gjorts aktuellt för att ta över Tudors förra position är Luciano Spalletti — som fick sparken som förbundskapten för Italien under sommaren.

Nu ser Spalletti ut att närma sig jobbet som tränare för Juventus. Detta skriver åtminstone italienska Sky som menar att klubben och tränaren närmar sig en överenskommelse.

Går allting enligt plan kan ”Juve” presentera den förre förbundskaptenen redan på torsdag.

Vad gäller kontraktslängd sägs Spalletti träna Juventus säsongen ut. Kniper de en Champions League-plats ska dock avtalet förlängas automatiskt.