Uppgifter: Hellas Verona jagar Mjällby-talangen

Loke Hellblad, 17, är eftertraktad i Italien.

Enligt transferjournalisten Rudy Galetti vill Hellas Verona värva Mjällby-talangen.

Foto: Bildbyrån

Det har tidigare rapporterats om att Mjällbys Loke Hellblad har intresse på sig från klubbar i Italien. Transferjournalisten Rudy Galetti skriver att det är Hellas Verona som leder jakten på 17-åringen.

Galetti skriver vidare att det samtidigt finns flera klubbar som vill plocka Maif-talangen men att Hellas Verona inlett förhandlingar.

Hellblad skulle, vid en eventuell flytt, inleda i klubbens Primavera-lag.