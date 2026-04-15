Uppgifter: Holm kan bli del av bytesaffär

Emil Holm är på lån i Juventus.

Nu kan han bli en del av en bytesaffär, det uppger Calciomercato.

Emil Holm fick i helgen göra sin första start för Juventus och bidrog direkt genom att spela fram till segermålet i bortamatchen mot Atalanta. Insatsen ska enligt uppgifter ha ökat hans möjligheter att bli kvar i den italienska storklubben.

Den svenske ytterbacken är utlånad till Turin från Serie A-rivalen Bologna. Tidigare under våren har det kommit uppgifter om att Juventus inte planerade att utnyttja köpoptionen i låneavtalet.

Samtidigt har det cirkulerat uppgifter om att Bologna gärna ser att Holm stannar ytterligare en säsong, bland annat för att själva kunna behålla högerbacken João Mário, som i sin tur är utlånad från Juventus.

Enligt Calciomercato är Bologna nu även intresserat av Juventus målvakt Michele Di Gregorio och kan tänka sig en bytesaffär där Holm ingår. Köpoptionen för svensken ligger på 15 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 163 miljoner kronor.