Holms succé – spelade fram till segermål

Emil Holm startade för Juventus efter en kort skadeperiod.

Då stod 25-åringen för en fin framspelning till lagets segermål.

Emil Holm fick följa Sveriges VM-avancemang från tevesoffan tillföljd av en skada. Nu är yttern tillbaka på planen, och det med besked.

Under lördagen fick 25-åringen chansen från start när Juventus ställdes mot Holms gamla klubb Atalanta på bortaplan. Holm tackade för förtroendet och bidrog i högsta grad till Juventus seger.

I den 48:e minuten höll svensken emot sin försvarare på högerkanten och slog ett inlägg in i straffområdet. Bollen tog på en Atalanta-spelare och hamnade perfekt för Jérémie Boga som kunde smälla in 1–0 för bortalaget.

Holm byttes ut i den 71:e minuten i förmån för mittbacken Federico Gatti. Juventus höll ledningen matchen ut och befäste sin fjärdeplats i Serie A, vilket innebär Champions League-spel nästa säsong.

Emil Holm är utlånad till Juventus från Bologna fram till sommaren.