Uppgifter: Mainoo vill lämna – massvis med alternativ

Kobbie Mainoo har fortsatt svårt att få speltid i Manchester United.

Jättetalangen uppges vara desperat att få lämna klubben nu i vinter.

Han uppges även ha uppemot ett dussin alternativ.

Foto: Bildbyrån

Många trodde att Kobbie Mainoo skulle bli nästa stora egna produkt i Manchester United när han slog igenom under Erik ten Hag, men sedan Ruben Amorim tagit över har den unge engelsmannen haft betydligt svårare att få speltid.

Redan i somras ryktades det om att Mainoo kunde vara på väg bort och efter att ännu inte fått starta en match i Premier League den här säsongen så uppges nu mittfältaren vilja lämna klubben i januari.

Enligt flertalet rapporter så 20-åringen vilja gå på lån, detta för att stärka sin chanser att ta en plats i den engelska VM-truppen och ifall United öppnar för att släppa honom så finns det en hel del intresserade klubbar.

Napoli, som var intresserade i somras, uppges fortfarande vilja plocka in mittfältaren, men enligt brittiska Mail så finns det även ett dussin andra klubbar i England, Spanien, Tyskland och Italien som är intresserade av att ta honom på lån.

Mainoo har kontrakt med Manchester United fram till sommaren 2027.