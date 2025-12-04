Uppgifter: Napoli ger inte upp på Mainoo

Napoli är på jakt efter en central mittfältare.

Högst upp på klubbens lista finns United-talangen Kobbie Mainoo.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Foto: Alamy

Napoli har flera skadade på det centrala mittfältet. Båda stjärnorna Kevin De Bruyne och André-Frank Anguissa kommer att vara borta från spel under en längre tid och nu vill Serie A-klubben hitta en ersättare.

Sedan tidigare har Napoli. precis som flera andra klubbar, visat intresse för Manchester Uniteds Kobbie Mainoo. Enligt La Gazzetta dello Sport har Napolis sportchef Giovanni Manna frågat United om tillgängligheten på Mainoo.

Napoli uppges vilja värva en central mittfältare redan i januari och 20-åringen ska finnas längst upp på listan, samtidigt som det finns flera andra intressenter, enligt La Gazzetta dello Sport.

Mainoos kontrakt med United sträcker sig till sommaren 2027.