Uppgifter: Manchester United vill fyrdubbla stjärnans lön

Kobbie Mainoo har gått från utfryst till startspelare i Manchester United.

För detta ser han nu ut att belönas.

Enligt TalkSport väntas 20-åringen förlänga sitt avtal med klubben – och få en rejäl löneförhöjning.

Foto: Alamy

Kobbie Mainoo, 20, har startat samtliga matcher för Manchester United sedan Michael Carrick tog över som interimtränare i början av januari. Enligt Manchester Evening News är klubben också måna om att förlänga mittfältarens avtal, som går ut sommaren 2027.

Nu menar ett annan brittiskt medie att en förlängning kommer att äga rum innan slutet av årets Premier League-säsong. Lägg där till att han väntas få en rejäl löneförhöjning.

Enligt TalkSport tjänar Mainoo omkring 25 000 pund i veckan, 307 000 kronor, men väntas nu få en fyrdubblad lön vilket innebär att han kommer att tjäna omkring 1,2 miljoner kronor i veckan.

Mainoo skrev på sitt nuvarande avtal med Manchester United 2023 efter flera år i klubbens akademi. Han har så här långt spelat 89 matcher för ”The Red Devils”.



