Uppgifter: Onyeka ansluter permanet till Coventry

Nu kan Frank Onyeka ansluta permanet till klubben, det uppger talkSPORT.

Coventry City säkrade under fredagskvällen avancemang till Premier League inför nästa säsong.

Laget, som tränas av Frank Lampard, verkar redan ha en viktig del på plats inför återkomsten till högstaligan.

Enligt talkSPORT kommer Frank Onyeka att ansluta permanent från Brentford i sommar. Låneavtalet ska ha innehållit en klausul som tvingar fram en övergång om Coventry tog steget upp från Championship.

Därmed ser Onyeka ut att lämna Brentford efter fem år i klubben. Den 28-årige mittfältaren är landslagsman för Nigeria och har under våren gjort tolv framträdanden för Coventry.