Uppgifter: Peter Langhoff klar för Djurgården

Djurgården ser ut att förstärka mittfältet.

Peter Langhoff uppges nu vara klar för Stockholmsklubben.

Detta rapporterar Tipsbladet.

Foto: Alamy

Peter Langhoff ser ut att flytta till Stockholm och till Djurgården.

Tipsbladet rapporterar denna torsdag att allt fallit på plats för en flytt till Stockholmsklubben för dansken.

Läkarundersökningen ska ha genomförts under gårdagen och mittfältaren ska ha skrivit på ett fyraårskontrakt med klubben.

Djurgården betalar Lyngby BK runt 7,4 miljoner kronor för den 22-årige mittfältaren.

I Lyngby den här säsongen står han noterad för tre assist på 18 matcher.