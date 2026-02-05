Uppgifter: Planerar nya försök kring Gais-försvararen

Det blev ingen flytt till Italien nu i vinter för Anes Cardaklija.

I sommar väntas dock Spezia försöka med Gais-försvararen igen enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Anes Cardaklija har ryktats bort från Gais nu i vinter och några dagar innan deadline day rapporterade italiensk media att mittbacken var högaktuell för Serie B-klubben Spezia.

Någon övergång blev inte av, men tro inte att klubben givit upp hoppet om 20-åringen igen.

Il Secolo XIX menar att den italienska klubben kommer att göra nya försök att värva mittbacken i sommar.

Spezia uppgavs vara beredda att betala 300 000 euro nu somras (omkring 3,1 miljoner kronor), hur mycket klubben är villiga att erbjuda i sommar återstår att se.

Cardaklija som har kontrakt med Gais över säsongen 2028 noterades för sju allsvenska framträdanden ifjol.