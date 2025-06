Uppgifter: Postecoglou kan flytta till Saudiarabien

För en dryg vecka sedan fick han sparken från Tottenham Hotspur.

Nu kan han vara på väg att ta sig an ett nytt jobb.

Enligt The Sun överväger Al-Ahli att ta in Ange Postecoglou som tränare.

För åtta dagar sedan tog Tottenham Hotspur beslutet att sparka tränaren Ange Postecoglou. Detta trots klubbens Europa League-triumf och kommande Champions League-spel. Däremot uppgavs årets resultat i Premier League, där man slutade på en 17:e-plats i ligan väga tyngre.



– Vi är oerhört tacksamma mot Ange för hans insatser under sina två år i klubben. Han kommer alltid att bli ihågkommen som endast den tredje tränaren i vår historia som har vunnit en europeisk titel, skrev Spurs på sin hemsida.



Nu kan dock grek-australienaren vara aktuell för att ta sig an ett nytt jobb.



Det är engelska The Sun som skriver att Postecoglou har ögonen på sig från Saudiska Al-Ahli som överväger att ersätta Matthias Jaissle. Detta då tysken uppges vara aktuell för en flytt till RB Leipzig i sommarens transferfönster.



Förra säsongen kom Al-Ahli, med spelare som Ivan Toney, Roberto Firmino, Édouard Mendy och Riyad Mahrez, tvåa i Saudi Pro League.