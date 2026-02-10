Uppgifter: Prislappen på MFF-floppen

Salifou Soumah har haft det tufft i Malmö FF.

22-åringen ryktas till polska Radomiak Radom.

Prislappen på spelaren ligger på 8,5 miljoner kronor, enligt Weszlo.

Foto: Bildbyrån

Salifou Soumah anslöt till Malmö FF från Zira i Azerbaijan i fjol. 22-åringen fick inte till det förra säsongen och det blev totalt sju framträdanden i allsvenskan 2025.

Expressen har tidigare under tisdagen rapporterat att Soumah är nära att lämna MFF för polska Radomiak Radom. Han uppges lämna MFF:s träningsläger för att skriva på för den polska klubben.

Nu kommer sajten Wezlo med rapporter om att Radomiak Radom betalar MFF runt 800 000 euro, vilket motsvarar ungefär 8,5 miljoner kronor för Soumah. Skulle det bli en affär är det den polska klubbens dyraste värvning någonsin.

Värt att notera är att MFF, enligt uppgift, värvade 22-åringen för 15 miljoner kronor inklusive bonusar i somras.

