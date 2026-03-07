Uppgifter: Prislappen på United-floppen har nobbats

André Onana är utlånad av Manchester United till Trabzonspor.

Nu uppger Manchester Evening News att den turkiska klubben inte tänker köpa loss målvakten för det satta priset.

Foto: Alamy

Manchester United lånade ut André Onana, 29, till turkiska Trabzonspor under sommaren i fjol. Målvaktens kontrakt löper ut i juni och enligt tidigare uppgifter vill Onana återvända till England samtidigt som ”The Red Devils” vill göra sig av med honom.

Nu rapporterar Manchester Evening News att Trabzonspor inte tänker betala Onanas prislapp. United uppges kräva ungefär 40 miljoner pund, vilket motsvarar 492 miljoner kronor. Det innebär att nya förhandlingar kan komma att ta plats för att målvakten ska säljas permanent.

Onana står noterad för 102 matcher i Manchester United. Den här säsongen har 29-åringen gjort 21 framträdanden i Trabzonspor.