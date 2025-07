Uppgifter: PSG följer Rodrygos situation

Han har ryktats från Real Madrid och till Liverpool.

Nu sägs en annan storklubb ge sig in i jakten på Rodrygo.

Detta i form av Champions League-mästarna Paris Saint-Germain.

Luis Diaz sägs vara öppen för att lämna Liverpool. Både Barcelona och Bayern München visar intresse för colombianen. Detta innebär att det finns en lucka att fylla i Premier League-mästarnas lag. Tidigare har Sky-journalisten Sacha Tavolieri rapporterat att Liverpools ersättare till Diaz kan bli Real Madrids Rodrygo.

Nu är det dock inte bara Liverpool som försöker att säkra upp brassens signatur.

Enligt Florian Plettenberg, transferjournalist på tyska Sky Sports, har även Paris Saint-Germain gett sig in i leken.

Uppgifterna gör gällande att PSG har uttryckt sitt intresse för Rodrygo då man vill värva en ung ytter. Beroende på hur marknaden ser ut kan alltså Real Madrid-spelaren byta till de franska mästarna.

Rodrygo gjorde sex mål tillika assist på 30 matcher i La Liga förra säsongen.

🚨🆕 Understand that not only Liverpool but also Paris Saint-Germain are closely monitoring #Rodrygo’s situation.#PSG have expressed their interest and continue to look out for a new young top winger, as revealed. Their approach will depend on market opportunities.@SkySportDE… pic.twitter.com/brv1T1LcUa

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 23, 2025