Uppgifter: Rouhis Belgien-flytt spricker

Jonas Rouhi sades vara så gott som klar för ett lån till Westerlo.

Nu ser Juventus-spelarens övergång ut att spricka.

Det uppger Sky-reportern Sacha Tavolieri.

Foto: Bildbyrån

Jonas Rouhi har i omgångar ryktats bort från Juventus under sommaren.

Sedan tidigare ryktades det om ett lån till Serie A-konkurrenten Hellas Verona, men även portugisiska Rio Ave samt Heracles.

Under gårdagen såg det ut att bli en flytt, men inte till någon av de ovanstående klubbarna.

Istället skulle Rouhi det, enligt transferspecialisten Fabrizio Romano, lånas ut till belgiska Westerlo. Uppgifterna gjorde gällande att samtliga parter var överens samt att Westerlo har en köpoption inkluderat i låneavtalet.

Nu sägs övergången ha spruckit. Det rapporterar Sky-reportern Sacha Tavolieri som skriver att Westerlo och Juventus inte har lyckats komma överens gällande den svenska U21-landslagsspelaren.

Jonas Rouhis kontrakt med Juventus sträcker sig till sommaren 2028.