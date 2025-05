Uppgifter: Santos vill förlänga med Neymar

Det var under vintern som Neymar lämnade Al-Hilal för spel i Santos.

Detta på ett kontrakt som sträcker sig till slutet av juli.

Enligt The Athletic vill den brasilianska klubben nu förlänga 33-åringens kontrakt.





Med en skadedrabbad tid bakom sig i Saudiarabien lämnade Neymar, 33, Al Hilal för spel i barndomsklubben Santos i slutet av januari.



Där har han, sedan comebacken, spelat nio tävlingsmatcher i vilka brassen har svarat för tre och tre assist.



Stjärnans kontrakt håller redan på att löpa ut och frågan kring Neymars framtid är således inte helt klar.



Nu rapporterar The Athletic att Santos vill förlänga kontraktet och behålla 33-åringen.



Vidare sägs en dialog mellan parterna ha inletts och mycket sägs även tala för att en förlängning blir av.



Förutom Santos och Al Hilal har Neymar spelat för klubbar som FC Barcelona och Paris Saint-Germain.



I det brasilianska landslaget står han noterad för spel i 128 matcher där han har gjort 79 mål och 59 assist.