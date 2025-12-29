Uppgifter: Spurs kan värva Bayern München-mittfältare

Han har gjorts aktuell för både Atletico Madrid och Napoli.

Nu har även Tottenham Hotspur kopplats ihop med Leon Goretzka.

Det uppger TeamTalk.

Foto: Bildbyrån

Sedan sommaren 2018 har Leon Goretzka, 30, spelat för Bayern München då han lämnade Schalke 04.

Sedan dess har mittfältaren spelat 286 matcher för den tyska giganten och vunnit massor av titlar.

Under den senaste tiden har dock kapitlet i München rapporterats vara på väg mot sitt slut. Detta då både Atletico Madrid och Napoli sägs vara intresserade av 30-åringen.

Nu bör även Tottenham Hotspur adderas till den listan, enligt TeamTalk. De skriver att Spurs är en av klubbarna som har störst möjlighet att knyta till sig Goretzka samt att tränaren Thomas Frank är receptiv för en sådan värvning.

En övergång för tysken ser dock ut att bli aktuell först i sommar, då hans avtal med Bayern München löper ut.



