Uppgifter: Spurs redo med stora pengar för Toney

Ivan Toney ryktas vara aktuell för en Premier League-comeback.

Nu uppges även Tottenham Hotspur finnas med kring anfallaren.

Londonklubben ska vara beredd att betala 52 miljoner pund.

Foto: Bildbyrån

Ivan Toney lämnade Brentford och Premier League för saudiarabiska Al-Ahli förra sommaren, men efter bara ett och ett halvt år ser det ut att kunna bli comeback för anfallaren.

Det har ryktats en hel del kring Toney och nyligen så har en övergång till West Ham United uppgetts vara aktuell.

Bottenklubben från London är dock inte ensamma i Englands huvudstad om ett vilja knyta till sig spjutspetsen enligt uppgifter.

Fichajes rapporterar nämligen att Tottenham ska vara villiga att gå in med stora pengar för anfallaren.

Enligt uppgifterna så ska Spurs vara redo att betala omkring 52 miljoner pund för anfallaren, det vill säga omkring 655 miljoner kronor.

Toney sitter på kontrakt med den saudiarabiska klubben fram till sommaren 2028.