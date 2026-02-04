Uppgifter: Sterling konkurrerar med förre VM-hjälten

Raheem Sterling har lämnat Chelsea.

Nu ryktas engelsmannen till Palm City i Förenade Arabemiraten.

Detta enligt journalisten Rudy Galetti.

Foto: Bildbyrån

Raheem Sterling har lämnat Chelsea efter tre och ett halvt år i klubben. På senare tid har det ryktats om engelsmannens framtida klubbadress. Bland annat har det rapporterats om att italienska klubbar visat intresse men även Tottenham.

Där till kom Sky Sports med uppgifterna om att Union Berlin i Bundesliga blivit erbjudna Sterling – men tackat nej.

Enligt transferjournalisten Rudy Galetti finns 31-åringen med på en lista hos Palm City i Förenade arabemiraten. Dubai-klubben storsatsar och vill förstärka offensiven. Galetti skriver även att VM-hjälten från 2014, Mario Götze finns med på listan över tänkbara värvningar. Det återstår att se vem klubben väljer.

Sterling är kontraktslös medan Götze sitter på ett avtal med Eintracht Frankfurt som löper ut efter säsongen.

Palm City toppar den inhemska andradivisionen.