Uppgifter: Tankovic i kontraktsdiskussioner

Muamer Tankovic gjorde en oväntad flytt från Pafos till Omonia Nicosia i slutet av sommarfönstret.

Nu kan han bli cypriotisk mästare för andra säsongen i rad – och enligt uppgifter från medelhavsön finns nu diskussioner om att förlänga det utgående avtalet.

Foto: Bildbyrån

Han var nyckelspelare i det Pafos som vann ligan i våras. Men när storsatsande klubben, som i somras bland annat värvade in förre brasilianska världsstjärnan David Luiz, skulle kvala in till Champions League blev Muamer Tankovic plötsligt oönskad av spanska tränaren Juan Carlos Carcedo.

Det ska ha skurit sig mellan lagkaptenen och tränaren – och i sista stund av transferfönstret lämnade Tankovic för rivalen Omonia Nicosia.

Därmed gick Norrköpingssonen miste om det historiska Champions League-spelet för Pafos.

Men nu ser han ut att bli cypriotisk mästare för andra året i rad – och det alltså för två olika klubbar. Omonia leder med 13 poäng före Marcus Rohdéns Larnaca och enligt cypriotiska SPORT FM har kontraktsdiskussioner inletts med den förre Hammarbystjärnan om ett nytt avtal.

31-åringen skrev på ett säsongslångt kontrakt och sitter därmed på utgående till sommaren.