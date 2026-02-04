Prenumerera

Uppgifter: Thelin har tackat nej till Elfsborg

IF Elfsborg står utan huvudtränare.
Nu ska klubben har försökt plocka Jimmy Thelin – som i sin tur nobbat.
Under tisdagen stod det klart att Elfsborgs manager Oscar Hiljemark lämnar för Pisa i Serie A. Klubben är på jakt efter en ny huvudtränare. Sedan dess har den förre AIK-tränaren Bartosz Grzelak uppgetts vara aktuell.

Nu rapporterar Fotbollskanalen att Boråsklubben har försökt med den tidigare tränaren Jimmy Thelin. Enligt uppgifter ska Thelin fått en förfrågan att ersätta Hiljemark – men valt att tacka nej.

Thelin kommer senast från skotska Aberdeen. Han tränade Elfsborg mellan 2018 och 2024.

