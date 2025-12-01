Uppgifter: Vill värva Ndiaye – Everton vill inte sälja

Iliman Ndiaye har fortsatt imponera i Everton och yttern drar till sig en hel del intresse.

Bland annat uppges den spanska storklubben Atletico Madrid vilja värva honom.

Everton har dock inga planer på att sälja honom i stundande vinterfönster.

Foto: Bildbyrån

Iliman Ndiaye fortsätter att imponera i Everton och detta medför intresse från allt större klubbar.

Så sent som häromdagen kom uppgifter om att rivalerna Liverpool, samt Manchester City och Tottenham är intresserade. Det är dock inte bara i England som han drar till sig intresse.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen att Atletico Madrid vill värva honom och att den spanska huvudstadsklubben är beredda att betala 60 miljoner euro (omkring 658 miljoner kronor).

En affär ser dock inte ut att bli enkel att lösa för någon klubb.

Teamtalk rapporterar nämligen att Everton inte är intresserade av några bud eller några förhandlingar i stundande januarifönster.

Ndiaye har kontrakt med Everton fram till sommaren 2029.