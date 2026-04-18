Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Wolfsburg visar intresse för Füllkrug

Moa Jansson
Webbredaktör
Wolfsburg visar intresse för Niclas Füllkrug.
Han kan komma att lämna AC Milan i sommar.

Niclas Füllkrug är utlånad från West Ham United till Milan, men har haft svårt att leva upp till förväntningarna i Italien.

Nu pekar uppgifter på att anfallaren kan vara på väg bort efter säsongen.

Enligt tyska medier är Wolfsburg intresserat av att värva 33-åringen, vilka försökte få till en övergång redan i januari.

Framtiden för Füllkrug väntas avgöras i sommar.

