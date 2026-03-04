HIF:s glädjebesked – nyckelspelaren närmar sig comeback

Helsingborgs IF har fått en minst sagt tuff start på säsongen med två raka förluster i Svenska cupen.

Nu kommer dock positiva nyheter för HIF, då en comeback närmar sig för Ervin Gigović.

– Statusen just nu är mycket bättre än vad det var, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Svenska cupen är i gång för fullt och för Helsingborgs IF har det hittills inte varit någon rolig upplevelse.

4–0-förlusten mot IF Elfsborg i cuppremiären följdes i helgen upp med en ny storförlust, detta då man åkte till Uppsala och förlorade med 4–1 mot IK Sirius.

Någon chans till avancemang finns inte för HIF, men trots det tuffa läget så kommer nu lite positiva nyheter.

En av klubbens viktigaste spelare, Ervin Gigović, har missat de två inledande gruppspelsmatcherna på grund av sjukdom, men en comeback kan nu vara på gång för mittfältaren.

– Statusen just nu är mycket bättre än vad det var, jag hade ett blödande magsår som höll mig borta från spel dessa två cupmatcherna mål Elfsborg och Sirius, säger han till FotbollDirekt.

Gigović medger att det varit tufft att se de här tunga förlusterna från sidan.

– Som du säger två tuffa matcher och det är klart att förluster inte är kul speciellt när man inte kan medverka på plan och hjälpa laget.

För 22-åringen är det tydligt vad som gäller nu framöver, både för honom själv, men också för laget.

– Som lag gäller det att hålla ihop även om det har varit två tuffa förluster och försöka göra det bättre än vad vi har gjort. För egen del så handlar det om att hjälpa laget med det jag är bra på, jag vill börja denna säsong som jag avslutade förra.

”Det är klart att jag vill spela så högt upp som möjligt”

Förra vintern ryktades det en hel del kring 22-åringens framtid.

Utländska klubbar höll sig framme, men istället för en utlandsflytt så blev det ett nytt kontrakt med Helsingborgs IF över säsongen 2027. Vad gäller framtiden så hymlar inte mittfältaren med att han vill ta steg någon gång.

– Det är klart att jag, som alla andra spelare, vill spela så högt upp som möjligt, men just nu är jag i HIF och försöker göra det bra här och hjälpa så mycket jag kan laget, det kändes bra under försäsongen och med nya tränaren. Vi hoppas och tror att vi kan utmana på riktigt i år, avslutar han.

Helsingborgs sista match i Svenska Cupen spelas mot Gif Sundsvall, på söndag med avspark 13.00.