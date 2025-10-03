Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Öis förlänger med assisterande tränaren

Fredrik de Ron
Webbredaktör
Örgryte stormar mot allsvenskan.
Nu har den assisterande tränaren Jesper Swedlund förlängt sitt avtal.
– Det är väldigt positivt, säger sportchefen Pontus Farnerud.

Foto: Bildbyrån

Med fem matcher kvar att spela av superettan-säsongen 2025 är Örgryte på väg att springa hem serien och säkra allsvenskt spel till nästa år, för första gången sedan 2009.

Mitt i superettan-slutstriden kommer ett glädjebesked för Öis. Den assisterande tränaren Jesper Swedlund, 29, har kritat på ett nytt kontrakt som sträcker sig över 2027.

– Det är väldigt positivt att vi kommit överens med Jesper om att förlänga hans avtal. Jesper är väldigt driven i att skapa en så bra träningsverksamhet som möjligt, i förberedelser inför match och i analyser efter match. Han har varit och är en viktig del av lagets utveckling och kompletterar Adde (Holmberg, tränare, reds. anm.) på ett bra sätt, säger sportchefen Pontus Farnerud.

I början av september förlängde även huvudtränaren Andreas Holmberg sitt kontrakt med Öis över 2028.

Örgryte toppar superettan-tabellen med två poäng ned till andraplacerade Kalmar FF.

