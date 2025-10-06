Landskrona vann uppskjutna mötet med Varberg
Landskrona mot Varberg som sköts upp till måndagen på grund av under plan.
När matchen väl spelats vann Landskrona med 2–1.
Matchen mellan Landskrona och Varberg skulle egentligen spelats under lördagen men stormen Amy sköt upp Bois-mötet.
Under måndagen ställdes de båda lagen mot varandra och det var Varberg som inledde bäst.
Peking-lånet Laorent Shabani satte matchens första mål i den 27:e minuten efter trasslig situation utanför Landskronas straffområde. Landskrona svarade upp snabbt och inom loppet av fyra minuter hade hemmalaget kvitterat till 1–1.
I den 77:e minuten kom Landskronas segermål. Christian Stark och Max Nilsson kombinerade fram till Markus Björkqvist som satte 2–1-målet.
– Det är skönt med tre poäng. Det var ett tag sen nu. Det är skönt för laget att få med sig en seger och bra spel i 90 minuter, säger Björkqvist till HBO Max efter matchen.
Segern tar Landskrona till en åttonde plats i tabellen och går om Helsingborg.
