Landskrona vann uppskjutna mötet med Varberg

Landskrona mot Varberg som sköts upp till måndagen på grund av under plan.

När matchen väl spelats vann Landskrona med 2–1.

Foto: Bildbyrån

Matchen mellan Landskrona och Varberg skulle egentligen spelats under lördagen men stormen Amy sköt upp Bois-mötet.

Under måndagen ställdes de båda lagen mot varandra och det var Varberg som inledde bäst.

Peking-lånet Laorent Shabani satte matchens första mål i den 27:e minuten efter trasslig situation utanför Landskronas straffområde. Landskrona svarade upp snabbt och inom loppet av fyra minuter hade hemmalaget kvitterat till 1–1.

I den 77:e minuten kom Landskronas segermål. Christian Stark och Max Nilsson kombinerade fram till Markus Björkqvist som satte 2–1-målet.

– Det är skönt med tre poäng. Det var ett tag sen nu. Det är skönt för laget att få med sig en seger och bra spel i 90 minuter, säger Björkqvist till HBO Max efter matchen.

Segern tar Landskrona till en åttonde plats i tabellen och går om Helsingborg.