Öis i möte efter fiaskot: ”Mycket klokt som sades”

GÖTEBORG. Örgryte föll ihop mot Falkenberg.

Efter chockförlusten låste laget in sig i omklädningsrummet för ett långt möte.

– Det var mycket klokt som sades i det omklädningsrummet, säger Anton Andreasson till FotbollDirekt.

Under fredagskvällen väntar en riktig måstematch i superettan när tredjeplacerade Örgryte tar emot tabelltvåan Västerås SK. En poäng skiljer lagen åt i jakten på avancemang, och vinnaren i den glödheta matchen kan ta ett jättesteg mot allsvenskan 2026.

– Det är en väldigt viktig match, men mest rolig. En fredagsmatch och mycket publik på läktaren förhoppningsvis. Vi har allt att vinna, säger Anton Andreasson efter torsdagens träning på Ullevi i Göteborg.

Med vittring på allsvenskt avancemang kommer Öis senast från ett jättefiasko mot Falkenberg. I den andra halvleken föll topplaget ihop fullständigt och förlorade matchen med hela 3–0.

– Resultatmässigt var det inte vad vi hade hoppats på. Vi kom ut väldigt starkt. Första halvtimmen var vi skitbra tycker jag. Sedan kom målen lite olägligt, och i andra halvlek hade vi kunnat kräva lite mer. Nu har vi allt att vinna och får en ny chans, säger Andreasson.

”Det var ett bra snack”

Efter chockförlusten tog Öis till ett krisdrag. Laget låste in sig i omklädningsrummet och hade ett långt möte för att reda ut var det var som hände mot Falkenberg.

– Det var mycket klokt som sades i det omklädningsrummet efter matchen. Vi har många kloka pojkar och män i laget. Det var ett bra snack och det är klart att det var jäkligt besviket och tungt efter matchen, men vi satt där inne och pratade ihop oss och fick varandra att förstå att vi har tre finaler kvar, allt i egna händer och allt att vinna egentligen. Det är bara att använda den här besvikelsen som bränsle.

Efter fredagens måstematch mot VSK väntar ännu ett jättetest för Öis. Då tar Göteborgslaget emot tabellettan Kalmar FF hemma på Gamla ullevi.

– Det är fantastiskt. Om man ska gå upp en serie så ska man slå alla lag. Det är bra av den som har lagt spelschemat. Det är fantastiskt att få de två matcherna i avslutningen, säger Andreasson.

Toppmatchen mellan Örgryte och VSK startar klockan 19:00.